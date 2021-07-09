Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, 5-6 transfer daha yapacaklarını belirtti

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer piyasasını iyi araştırdıklarını ve 5-6 transfer daha yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve lig bitmeden sarı-lacivertlilerden ayrılan Bulut, yeni sezon öncesinde Gaziantep'in başına geçti.

Bolu'daki Karaçayır Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Erol Bulut, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gaziantep'e geçen sezon ligde rakip olduğunu ve takımı analiz ettiğini belirten Bulut, "Bu sene aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Bu zor durumda transfer yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı sayısıyla ilgili bir karar çıkardı. Biz de yerli futbolcu konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. En az 3 yerli oynaması gerekiyor. Yapacağımız transferleri iyi araştırmamız gerekiyor. İstediğiniz transferleri tam anlamıyla bulamıyorsunuz. O yüzden transfer konusu biraz zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesinde hiçbir takımın çok fazla transfer yapamadığını vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki hafta birkaç transfer daha aramıza katılacak. Takımımız iyi çalışıyor. Hazırlıklara 27 Haziran'da Gaziantep'te başladık. İyi bir gözlem yaptık, takım istekli ve arzulu. Fiziksel olarak aramıza eksik gelen arkadaşlar oldu. Kamp dönemi çalışmak için var. O eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Genellikle yağ oranlarıyla ilgili sıkıntılar oluyor. Her takımda olduğu gibi bizde de bazı sıkıntılar var. İstediğimiz noktaya kamp sonunda arkadaşları getirmiş olacağız. Transfer piyasasını araştırıyoruz, birkaç eksik var. 5-6 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hazırlık maçları var orada arkadaşları göreceğiz. Ona göre gidenler de gelenler de olacak."

"Bu sezon hesap makinesi satın aldık, değişiklikleri hesaplayacağız"

Erol Bulut, TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili aldığı kararı eleştirdi.

Alınan kararla yerli futbolcu piyasasının fazlasıyla yükseldiğini dile getiren 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi işi, iyi transferler yapmak istiyorsanız kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Rakamlar biraz yüksek, hele ki yerli futbolcuda. Yabancı kuralından dolayı yerli futbolcunun değeri bir kat daha artmış oldu. Herkes doğal olarak elindeki malzemeyi pahalıya satmaya çalışıyor. 14 yabancının zaten 8'i oynayacak. Yabancı konusunda seçimleri doğru yapmamız gerekiyor. Nerede yabancı nerede yerli oynatacağız, değişiklikleri nasıl yapmamız gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi bu sezon hesap makinesi satın aldık, kulübeye koyacağız ve hesaplayacağız değişiklikleri." diye konuştu.

Avusturya kampına eksiksiz gitmek istediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Forvette eksiğimiz var. Forvete 2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Sol bek pozisyonuna İbrahim Pehlivan'ı transfer ettik ama bir yabancı transferi daha olacak. Orta saha ve stoper mevkisinde bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu transferleri gerçekleştirip Avusturya kampına eksiksiz gitmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu"

Yabancı sınırlamasının serbest olması gerektiğini anlatan Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Yabancı konusunun serbest olması gerektiğini 2 senedir söylüyorum. Baktığımızda yabancı konusu serbest olduğunda daha çok yerli futbolcu yurt dışına gönderildi, başarılı olan arkadaşlar var. Buradaki yerli futbolcu kendini daha çok zorlamak zorunda kalıyor. Şimdi olmayacak. 3'ü 'benim yerim garanti' diyecek. Yerliyi yerliyle değiştirebileceksin ya da yabancı yerli değişikliği olacak. Sakatlığın olduğu zaman 1 değil 2 değişiklik yapılmak zorunda kalacak. Sorun olacak gibi bu durum. Geçmişe dönmeyelim. Yerli futbolculara 8 milyon dolarların ödendiği dönemler oldu. Nedeni işte bu. Yerli kuralı ya da yabancı kuralından dolayı."

Yerli kuralının altyapıdan futbolcu çıkmadığı için getirildiğinin söylendiğini hatırlatan Bulut, "Yabancı kuralının altyapıyla hiçbir ilgisi olmadığını haftalarca konuşabiliriz. Altyapı farklı bir alan, orayı farklı düzenlemeniz gerekiyor. Yatırımı farklı yapmanız gerekiyor. Zaten Türkiye'de en büyük eksiğimiz altyapı yatırımı. Gidip başka takımdan en iyi gençleri satın alıp getirelim, çıkaralım o altyapı değil. Eğitimi doğru vermek lazım. Nasıl okulda sınıf sınıf gençler eğitiliyor, futbolda da öyle. O doğru olmadığında da A takıma oyuncu çıkmıyor. Cebinizden para çıkartarak futbolcuyu almaya çalışıyorsunuz. Altyapıyı Türkiye'de şu an en iyi Altınordu yapıyor ve yeterince futbolcu çıkartıyor. Yurt dışı ve yurt içinde kulüplere oyuncu sattılar. En az 15 kulüp olması lazım böyle. Oraya geldiğimiz zaman farklı boyuta geleceğiz. Her zaman biz Avrupa'yı baz alıyoruz ama yaptığımız bir şey yok, sadece konuşuyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz, 3,5 milyon Türk yaşıyor, oradan daha çok futbolcu çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah üst sıralarda yer alırız"

Erol Bulut, bu sezon ligi üst sıralarda tamamlamak istediklerini ifade etti.

Gaziantep'in son 2 sezonu 8 ve 9. sıralarda tamamladığını hatırlatan Bulut, "Biz inşallah yapacağımız transferlerle bunu biraz daha yukarı çekmek istiyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah üst sıralarda yer alırız. Sıralama konusunda bir şey söyleyemem. 3, 4, 5 veya 1 olur bilemiyorum. Bu kamp dönemini geçirip Avusturya kamp dönemini yaşadıktan sonra daha net olarak nerede seyredebileceğimizi tahmin edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Gaziantep'in geçtiğimiz sezon 3-5-2 sistemiyle sahaya çıktığını vurgulayan Bulut, "Bu takım buna alışık. Bu sistemi değiştirmenin anlamı olmaz. Biz de ona yakın sistemle devam edeceğiz. Onun varyasyonları var. Onların hepsini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Bazen 4'lüye döneriz, sakatlık olacak, cezalılar olacak. Futbolcular oynanacak tüm sistemlere alışık olacak." ifadelerini kullandı.

"Geçen sene taraftar olmuş olsaydı daha farklı şeyler olabilirdi"

Erol Bulut, geçtiğimiz sezon taraftarların olmayışının birçok takımı etkilediğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon statlara kapasitelerinin yarısı oranında seyirci alınacak olmasıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Bazı takımların stadının yüzde 50'si dolu anlamına geliyor. Taraftarsız futbol zaten olmuyor. Geçen sene zaten yaşadık, taraftar olmuş olsaydı bazı takımlar için her şey daha farklı olabilirdi. Taraftarların bu sene olması her kulüp açısından daha güzel olacak. Taraftarlara mesajım; iyi günde ve kötü günde de takımın yanında olsunlar takımı desteklesinler, biz elimizden geleni yapacağız."