Son Dakika Haberleri: Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik"
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Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik"

59 dakika önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erol bulut: gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Mücadeleye çok iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" diye konuştu.
İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini dile getiren teknik adam, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" dedi.
Erol Bulut, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut'un açıklamaları


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
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