Erol Bulut: "Hakemin yanlış kararını görmedim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Hakemin yanlış kararını görmedim' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "Hakemin yanlış kararını görmedim"

15 dakika önce

İki takımın da kaçırdığı pozisyonlar olduğunu dile getiren Bulut, "Rakip topla daha fazla oynadı.

Erol Bulut:

İki takımın da kaçırdığı pozisyonlar olduğunu dile getiren Bulut, "Rakip topla daha fazla oynadı. Biz bunun çalışmasını bu şekilde öngördük. Maç başladığında kaçırdığımız bir pozisyon var, onu atsaydık daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe Stadı'nda oynuyorsunuz, baskı altındaydık. Aldığımız bir puandan mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.


"İKİNCİ PENALTIYI BAKASETAS'IN ATMASINI İSTEDİM"


Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı ikinci penaltıda vuruşu Bakasetas'ın yapmasını istediğini kaydeden Bulut, "Bazen bir şeyler hissedersiniz ya, ben de kaçıracağını (Cisse'nin) hissettim. Bizim için önemli futbolcu. Geçen sene de bu sene de kaçırdıkları oldu, olacak da ama bizim için önemli futbolcu" dedi.


"HAKEMİN YANLIŞ BİR KARAR VERDİĞİNİ GÖRMEDİM"


Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün gördüğünü çaldığını dile getiren Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Ben hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim. Gördüğünü çaldı. Bize de rakibe de penaltı verdi. Mustafa Pektemekin pozisyonunu ise izlemedim onun için bir şey söyleyemeyeceğim.


Fenerbahçe savunan, iyi bir takım ama hücumda da etkili olan bir takım. Biz de ikisini de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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