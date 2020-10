Erol Bulut: "Her şeyi Fenerbahçe için yapacağız" -2

- Erol Bulut: "Her şeyi Fenerbahçe için yapacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut:

"Duran top futbolda çok önemli bir faktör"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, her şeyi Fenerbahçe için yapacaklarını ifade ederken, antrenmanlarda duran top çalıştıklarını ve bunun futbolda çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kendisi için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de 4 sene forma giydiğini belirten Bulut, "Şu an teknik direktör olarak karşınızdayım. Onunun mutluluğunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören başta başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz olmak üzere kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce geleceksem de burada neler beklediğinin farkındaydım. Alanyaspor ve Malatyaspor ile kesinlikle kıyaslanmayacak. Camianın, taraftarın, etrafımızdaki aile dostlarımız olsun bizimle buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Ben ve ekibim, sportif direktörümüz ve futbolcularımızın tek bir hedefi var. 29 şampiyonluğu camiaya yaşatmak. İnşallah bu bize nasip olur. Bu kolay olmayacak. Herkesin sezon başında kamp döneminde neler konuşuldu, neler konuşuyor. Kısa bir süreç içerisinde her şeyi toparlamamız gerekiyordu. Buna normalde 7-8 haftalık bir süreç oluyor normalde. Sadece 4 haftamız vardı. Her hafta yeni topçular gelip ayrılanlar oluyordu. Ama Allah'a şükürler olsun ilk 6 haftada güzel bir gidişat var. Ufak tefek eksiklikler var evet ama bunları önümüzdeki haftalarda gidereceğiz. İstediğimiz futbolu birkaç hafta içerisinde yansıtacağız. Hücum anlamında yakaladığımız pozisyonlar iyiye gidiyor ama ufak tefek bireysel hatalar oluyor savunmada. Üzerine koyarak gidiyoruz baktığımızda. Önümüzde bir Antalya maçı var. Milli maç arasından sonra biraz daha üzerine koymuş bir Fenerbahçe izlettirmek istiyoruz. Bu iş daha önce Emre'nin söylediği gibi ben değil biz olarak yola çıktık ve biz olarak hep birlikte başarmak istiyoruz. İnşallah sezon sonunda bunu başaracağız" dedi.

"Fenerbahçe'nin başarısı için en iyi kimse onlarla devam ederiz"

Önemli olan şeyin Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu dile getiren Bulut, "Bu başarı için kurduğumuz bir ilk 11 ve verdiğimiz karar var. Ekiple bu kararı alıyoruz. Zaman zaman futbolcularımız istediğimiz performansı gösteremeyebiliyor. Burada isim baktığımızda önemli isimler olabilir. Ama onlarda zaman zaman performans düşebiliyor. O değişiklikleri biz gerçekleştiriyoruz. 26 futbolcumuz ve gençlerimiz var. Her futbolcu hazır olmak zorunda. Ben hiç birini ayrı tutmuyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için en iyi verimi kim veriyorsa onlarla devam ediyoruz. Teknik ekip çok geniş olduğundan dolayı biz de bir 11 çıkartabiliriz. Hem ben olayım, yardımcılar olsun futbolcularla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Novak çok iyi bir performans gösterdi. Mert Hakan'da aynı şekilde. Uzun bir maraton ve 40 haftalık bir periyot. Kupa maçlarıyla 46 maç var. Her futbolcu bize lazım. Bazı futbolcu 2-3 hafta üst üste oynayacak dinlenecek sonra başkası görevi üstlenecek. Bundan sonrada bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Doğru kararlar vererek en iyisini yapmaya çalışacağız"

Fenerbahçe'de olan baskı konusuna değinen Bulut, "Fenerbahçe'ye imza attığınızda bu göreve evet dediyseniz bu şeylerin olacağını bilmelisiniz. Ben bunları bilerek imza attım. Zor bir durum var. Kimseye bir söz vermedik. Futbol sahada oynanıyor. Oynayarak bu hedefe gitmeye çalışacağız. Biz de bunu doğru kararlar vererek en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Her şeyi Fenerbahçe için yapacağız"

Emre Belözoğlu ile bir dönem beraber forma giyme şansının olduğunu anlatan Erol Bulut, "Emre ile bir ara takım arkadaşı olacaktık olmadı Newcastle'da. Ben Olympiakos'ta oynuyordum, oraya gidecektim. Oraya gittiğimde Emre ile beraber kaldık. O transfer gerçekleşmedi. 2 maç takım kaybedince hoca gönderildi ve bizim iş suya düştü. Güçlü karakterler var takımda; Emre olsun, Volkan olsun. Ben de güçlü bir karakterim. Biz her şeyi konuşarak çözüyoruz. Geldiğimiz günlere baktığımızda bir sorun yaşamadık ve yaşamayacağımızı düşünüyorum. Maçlar ve puanlar kaybedeceğiz ama benim görüşüm bunu her şeyde konuşarak güzel bir çözüme götürmeliyiz. Her şey Fenerbahçe için yapacağız. Her şey takımda iyi gidiyor. Eksiklikler biraz var. Bu uyum süreci bazı arkadaşlarımız yaşıyor. Onlarda önümüzdeki haftalarda daha iyi bir seviyede olacaktır. O yüzden 18 transfer yapıp yeni bir takım kurduk. Bazı takımlar 2-3 tane yeni transfer oynatıyor takımda. Biz bir arada oynamadığımız için onun biraz sıkıntısını yaşadık. Ona rağmen takımımız şuan ikinci sırada ve 14 puandayız. Her şey doğru yolda ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Takımda kaynaşmayı en iyi şekilde sağlıyoruz"

Futbolcuların karakterine baktıklarında çok müthiş karakterler transfer ettiklerini vurgulayan Erol Bulut, "Yeni gelen futbolcuları geçen senekiler çok iyi karşıladı. Hiçbir sorunumuz yok o konuda. İletişim olsun arkadaşlık olsun takımda çok iyi. Biz takımı sabah erken saatlerde çağırıp öğle yemeğinden sonra bırakıyoruz. Kaynaşmayı en iyi şekilde sağlıyoruz. Yarışta kim olur o erken. Hiçbir zaman unutmayalım sezon 40 hafta ve o yüzden daha çok oynanacak maç ve değişecek pozisyonlar var. Şu an konuşmak için çok erken" diye konuştu.

"Duran top futbolda çok önemli bir faktör"

Antrenman metotlarına değinen genç teknik adam, "Benim antrenmanlarımın bir günü kesinlikle duran top üzerine kurulu. Bunu daha önceki takımlarda yaptım. Duran top çok önemli bir faktör futbolda. Bazen oyunun içini açamıyorsunuz ama bir duran toptan oyunun kaderi değişiyor. Erken golü attığınızda maç zaten farka gidiyor. Zaman zaman 0-0 olan maçı öyle değiştirebiliyorsunuz. Biz rakibimizi hücum ve defans anlamında analiz ediyoruz. Biz de ona göre sahada çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"Altyapıda her şey çok eksik"

Türkiye ve Almanya'da olan altyapılara değinen Bulut, "Altyapı dediğinizde ben Almanya'da doğdum büyüdüm ve orada yaşadım. Türkiye'de altyapı dediğinizde biraz daha farklı. Emre Belözoğlu bununla ilgili çok iyi çalışmalar yaptı ve gelecekte uygulamaya çalışacak. Türkiye'de şu an sadece Altınordu bunu en iyi şekilde yapıyor. Çıkardıkları futbolcuları yurt dışına sattılar. 5'e 2 ile bu kesinlikle olmaz. Çalıştığım kulüplerin altyapılarını gördüğümde her şeyin çok eksik olduğunu gördüm. Altyapıya çalışması biraz daha farklı olmalı. U17 ve U19 takımları çok önemli. Orada nasıl bir futbolcu yetiştiriyorsanız daha rahat şekilde A takıma monte ediyorsunuz. Avrupa da Barcelona'da çok iyi bir takım çıkıyor diye söylüyorlar ama onların ikinci takımı var. Türkiye'de rezerv ligleri daha önce olması gerekiyordu. Bütün Süper Lig takımlarının ikinci bir takımı olup 3. Lig'e kadar gelebilir ama 3. Lig'den yukarı çıkamaz gibi bir sistem olması gerekli. Orada oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz" dedi.