Erol Bulut: "İkinci yarı zor geçecek" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'İkinci yarı zor geçecek' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "İkinci yarı zor geçecek"

6 saat önce

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Erol Bulut:

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bulut ikinci yarının her takım için çok zor geçeceğini söyledi.


Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan ve hazırlıklar kapsamında Göztepe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, 1-0 kazanılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupa ve lig için ön hazırlık yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Bugünkü hazırlık maçı da Süper Lig maçı gibi oldu. Oldukça sert geçti ama bizim adımıza güzel geçti. Takımımız iyi mücadele etti. İstediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Genç arkadaşlarımız ikinci yarıda forma giydi. 1-0 aldık ama galibiyet ya da mağlubiyet o kadar önemli değil. Önemli olan bizim sahada verdiğimiz taktiği en iyi şekilde yerine getirebilmeleriydi. 90 dakika boyunca iyi işler yaptık. O yüzden hazırlıklarımız iyi geçti" dedi.


İkinci yarının her takım için zor geçeceğini söyleyen Erol Bulut, "İkinci yarılar her zaman zor olur. Çünkü herkes kendini daha iyi tanıyor.o yüzden biraz detaylar üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci yarı iyi bir başlangıç yapıp bu durumu istikrarlı bir hale getirebilmek bizim adımıza çok önemli olacak" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:27 Kaynak: İHA
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