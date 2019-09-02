Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok iyi geçti"
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Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok iyi geçti"

8 saat önce

Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok iyi geçti"MALATYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de 3-2 galip geldikleri Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısının kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi.

Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok iyi geçti"

MALATYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de 3-2 galip geldikleri Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısının kendileri için çok iyi geçtiğini söyledi.

İlk yarıyı 3-0 önde kapattıktan sonra ikinci yarıda yedikleri erken gol nedeniyle oyuncuların stres yaptığını dile getiren Bulut, "İlk yarı bizim adımıza çok iyi geçti. İkinci yarıda erken gol yeyince biraz panik yaptık. Bulduğumuz şansları iyi değerlendirmiş olsaydık 4 ve 5'e gidebilirdik. Ama şansımızı değerlendiremedik. O yüzden yediğimiz 2. gol oldu. Sonlara doğru oyuncularımızda stres ve panik biraz daha arttı. Sonuçta kazandık, tüm futbolcularımı kutluyorum. Yeni Malatyaspor takımını kutluyorum, iyi mücadele ettiler, baskılı oynadılar. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

İlk yarının 3-0 bitmesi ile karşılaşmanın ikinci yarısına takım olarak biraz daha rahat çıktıklarını dile getiren Bulut, "Soyunma odasında oyuncularıma 'Maç 3-0 değil, 0-0 buna göre sahaya çıkarak, kazanmamız lazım' dedim. Ama ister istemez takımda, futbolcularda rehavet oluşuyor. Futbolcularım ikinci yarı iyi mücadele etti, tebrik ederim. 3 puan aldık, yolumuza devam ediyoruz, 3'te 3 yaptık. Bugün lider olduk. Tabii bugün lider olmak önemli değil, 34. haftadan sonra nerede olduğumuz önemli" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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