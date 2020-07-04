- Erol Bulut: "İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Hedefimiz ilk 5 girmek"

ANKARA - Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün 4 gol atıp 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Ama ilk yarı oynanan futboldan memnun değildim. İkinci yarı daha gayret gösterip mücadele ettik. Pozisyonları değerlendirdik. Nitekim maçı 4-1 kazandık. İlk yarıda rakip penaltıdan öne geçmiş olsaydı bizim için daha zor olacaktı. Belki maçı alabilecektik ama çok daha zor olacaktı. İkinci yarı performansından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kazanabilme adına her şeyi yapacağız"

Hedeflerinin ilk 5 içinde bulunmak olduğunu ve bunu sonuna kadar deneyeceklerini dile getiren Bulut, "Sezon başında iki hedefimiz vardı. Ligi en iyi yerde bitirmek ve kupada final oynamak. Kupada finaldeyiz. Ligde de iyi gidiyoruz. İlk 6'nın içerisindeyiz. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu sonuna kadar deneyeceğiz. Önümüzde oynanacak birkaç maç var. Kazanabilme adına her şeyi yapacağız. Zaten sahada futbolcularım bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor" diyerek açıklamasını sonlandırdı.