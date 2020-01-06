Erol Bulut: İnşallah sakatlık olmadan kampı güzel şekilde atlatırız

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ederken, akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sabah fırtına nedeniyle salonda çalıştıklarını kaydeden Bulut, "Dün hava güzeldi, bugün biraz yağmurlu. Bu sabah fırtına vardı o yüzden salonda çalıştık, şimdi sahadayız, yağmur başladı. Böyle havalar bazen güzel oluyor, antrenmanın temposu iyi oluyor, inşallah bugün güzel bir antrenman geçiririz. Zaten 8 günlük bir kamp sürecimiz olacak, burada 2 hazırlık maçı yapacağız. Ondan sonra Alanya'ya döneceğiz, orada zaten 15'inde ilk kupa maçını oynayacağız, sonra 18'inde de zaten lig başlıyor. Maçlara yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz, takım iyi başladı ve inşallah bir sakatlık olmadan kampı güzel bir şekilde atlatırız" ifadelerini kullandı.

"TEK EKSİK CAULKER"

Takımın neredeyse tam kadro çalıştığını dile getiren Bulut, "Şu an eksik olan Steven Caulker var, bir rahatsızlığı oldu, İngiltere 'de ve o da bu akşam geliyor. Onun dışında dün antrenmanda Cisse'nin hafif bir ağrısı oldu, o da bugün salonda çalışacak. Geri kalan herkes burada" diye konuştu.

"İNŞALLAH 29 VEYA ONUN ÜZERİNDE PUAN ALIP LİGİ İYİ BİR KONUMDA TAMAMLARIZ"

İlk yarı değerlendirmesinde bulunan Erol Bulut, şunları söyledi: "İlk yarı bizim adımızı çok iyi başladı, iyi bir giriş yaptık ardından hafif bir düşüş demek istemiyorum çünkü takım çoğu maçlarda iyi performans gösterdi fakat gol yollarında biraz sıkıntı yaşadık. Çok gol pozisyonuna girmemize rağmen golü bulamadık. İlk yarının sonlarına doğru toparlayıp 2 maç kazanarak istediğimiz konuma yaklaştık ve ilk yarıyı 29 puanda ilk yarıyı tamamladık. İnşallah ilk yarıda kaçırdığımız pozisyonları ikinci yarıda oynayacağımız maçlarda daha iyi değerlendirip gole çeviririz. İnşallah 29 veya onun üzerinde puan alıp ligi iyi bir konumda tamamlarız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

Antrenmandan görüntüler

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