SPOR Adana Demirspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından

Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, 'Aslında çalıştığımız gibi önde basarak başladık. Takım, aynı gösterdiğimizi yaptı. Sonuç için çok çok mutluyum. İlk yarının belirli bölümünde takım biraz geride kaldı. Aslında biraz daha çalışmamız gereken bir konu daha var oda devamlılığı getirebilmek. Tabi ilk yarı baktığınızda kaçan pozisyonlarımız var. Golden sonra onları da değerlendirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Ama tabii ki de çok mutluyum. Takıma baktığınızda geride kalmasına rağmen çok derli toplu, disiplinli bir şekilde defans yapmaya devam etti' diye konuştu.

EROL BULUT'TAN HAKEME TEPKİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise bireysel hatalara ve hakem performansına değinerek, 'Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Mağlubiyet alabilirsiniz, kötü maç oynarsınız. Bireysel hatalar yaparsınız, maçı kaybedersiniz. Ürettiğiniz pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremediğiniz zaman zaten iş biraz zorlaşıyor. Ama sadece bireysel hatalar yapıp maçı kaybetmedik. Sahadaki yönetimin de çok başarılı olduğunu görmedim. Bugünkü hakem Malatya'da da bize verildi. Bugünkü maçta da bizim maça verildi. Bu kadar iyiyse neden başka maça verilmedi' Neden sadece bizim maça veriliyor? Televizyonda görenler gördü olanları, yorumcular da bugün televizyonlarda konuşacaklar. Biz sadece maçta iki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesini istiyoruz? ifadelerini kullandı.