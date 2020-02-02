Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyun sergiledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olduğunu belirtti. Bulut, "İkinci yarıya iyi başladık. Bunun daha iyi bir hale gelmesi için bugün kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularımız da bunun bilincindeydi. Hafta içerisinde çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlara girdik, 2 tanesini iyi değerlendirdik. Eksik kalmamıza rağmen ikinci yarıda yine 2-3 tane gol pozisyonu yakaladık, ancak değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz bir topta kontrataktan 90+4'te yediğimiz bir gol oldu. Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyun sergiledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yolumuza inşallah bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.



"Bu zorlukları da inşallah hep birlikte aşacağız"



Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Galatasaray maçı ve Malatyaspor maçında N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili de konuşan Erol Bulut şunları söyledi:



"Kırmızı kartla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bence kırmızı kart değil. Ligimizde daha farklı pozisyonlar yaşadık, kırmızı kartla cezalandırılmadı. Bence sarı kart da olabilirdi. Çünkü direkt kaleye giden değil, dışa doğru gidilen bir pozisyondu. Fabrice'nin topa dokunduğunu düşünüyorum. Ancak net konuşmayacağım, çünkü yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Hakem böyle bir karar verdi. 10 kişiyle devam ettik. Hafta içi kupa maçı var. Bu kupada da iyi ilerlemek istiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Zor bir maç olacağını zaten biliyoruz. Bu zorlukları da inşallah hep birlikte aşacağız." - ANTALYA