Erol Bulut: "İyi mücadele ettik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'İyi mücadele ettik' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "İyi mücadele ettik"

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Erol Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ortaya koyduklarını söyledi.


Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta ikinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç oldu. Karşımızda iyi bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltı ile skor 1-1 oldu. Ardından yakaladığımız birkaç net pozisyonu değerlendiremedik. Daha sonra Salih Uçan'ın golüyle skoru lehimize çevirdik. İyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:58 Kaynak: İHA
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