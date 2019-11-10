Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz'

Erol Bulut: "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

6 saat önce

- Erol Bulut: "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"TRABZON - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalelerinde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

- Erol Bulut: "Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz"

TRABZON - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kalelerinde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Müsabaka ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Trabzonspor müsabakasında istemediğimiz bir sonuç aldık. Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Yeterince gol pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremediğiniz zaman rakip öyle de böyle de olsa duran toptan pozisyon bulabiliyor. Nitekim penaltı pozisyonu buldu ve değerlendirerek 1-0 kazandı. Rakibin ilk şutu penaltı şutu oldu. Kalemizde başka şut yok. Önemli olan bizim yakaladığımız pozisyonları değerlendirmememiz, onun analizini yapmamız lazım" dedi.

Erol Bulut: Kalemizde pozisyon görmeden mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:36 Kaynak: İHA
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