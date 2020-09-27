Erol Bulut: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık" - Son Dakika

Erol Bulut: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık"

- Erol Bulut: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

- Erol Bulut: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, göze hoş gelen bir futbol oynadıklarını belirterek, "İki takımın da pozisyonları vardı. Futbolcularımı gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Son vuruşlarda biraz eksik kaldı. Daha iyi konsantre olmuş olsaydık, 1-2 pozisyonumuzu gole çevirebilirdik. Rakibin de pozisyonları vardı. Bugün kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son vuruşlarda daha konsantre olmuş olsaydık maçın sonucu farklı olabilirdi. İlk 11'de 7 tane yeni arkadaşım vardı. Bunların iyi performans gösterdiler. Önümüzdeki hafta Karagümrük maçı var. Ondan sonra milli maç arasından sonra takımımızın daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

11 arayışlarının sürdüğünü belirten Bulut, "Transferlerimizi yapıyoruz. Yeni aldığımız Samatta oyuna girdi. Şu an biraz arayışımız sürüyor. Bugün güzel bir görüntü vardı son maçlara baktığımızda. Bugün gol yollarında daha iyi görüntüler vardı. Son vuruşlarda eksik kaldık. Önümüzdeki haftalarda futbolcular birbirlerini daha iyi tanıdıklarında yavaş yavaş 11'miz de oturmuş olacak. Daha iyi bir görüntü sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ozan Tufan'ı gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Erol Bulut, "Çok iyi bir maç oynadı. Bugünkü hedefimiz rakibimizin sol tarafını kapatıp, sağ stopere Luyindama'ya yönlendirmekti. Ozan'a baskı yapmasını istedik. Bugün çok iyi yaptı. Birkaç gol pozisyona girdik" dedi.

Erol Bulut: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık
Erol Bulut: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık
Erol Bulut: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık
Erol Bulut: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık' - Son Dakika Spor

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