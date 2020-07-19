Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı" - Son Dakika

Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0'lık skor mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0'lık skor mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, Denizlispor karşında kolay bir maç olmadığını aktardı. Bulut, "Çünkü rakip bizi kendi sahasında karşıladı. Oyun yollarımızı kapatmaya çalıştı. Biz elimizden geleni yaptık. Pozisyon oluşturmaya çalıştık, başardık da. Rakibe de pozisyon verdik ilk yarı. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü ilk 5'in içerisinde olmak istiyoruz her zaman dedik. Önümüzdeki haftaya bunu bıraktık çünkü Galatasaray 1 puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de maçımızı alırsak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra biliyorsunuz kupa final maçımız var. Ama önemli olan bugün burada kazanmamız. Futbolcularımı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:50 Kaynak: İHA

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