Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı" - Son Dakika

Erol Bulut: "Kazanmamız gereken bir maçtı"
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0'lık skor mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık.
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0'lık skor mağlup eden Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, Denizlispor karşında kolay bir maç olmadığını aktardı. Bulut, "Çünkü rakip bizi kendi sahasında karşıladı. Oyun yollarımızı kapatmaya çalıştı. Biz elimizden geleni yaptık. Pozisyon oluşturmaya çalıştık, başardık da. Rakibe de pozisyon verdik ilk yarı. İkinci yarı daha da baskılı oynamaya çalıştık ve bulduğumuz bir golle de maçı 1-0 kazandık, 3 puanı aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü ilk 5'in içerisinde olmak istiyoruz her zaman dedik. Önümüzdeki haftaya bunu bıraktık çünkü Galatasaray 1 puan önümüzde. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz de maçımızı alırsak bunu gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra biliyorsunuz kupa final maçımız var. Ama önemli olan bugün burada kazanmamız. Futbolcularımı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
(Erdal Anak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:52 Kaynak: İHA
Son Dakika 01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi