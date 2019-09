AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Muharrem ayı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Burada Fenerbahçe maçıyla ilgili konuşan Erol Bulut, "Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek, arzu biraz daha farklı oluyor. Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımız var" dedi.Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Muharrem Ayı dolayısıyla Alanya Huzurevi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Erol Bulut huzurevi sakinlerine aşure ikram ederken, onlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Programda, ağustos ve eylül ayı içerisinde doğan huzurevi sakinleri için pasta da kesildi."BÜYÜKLERİMİZİ ZİYARET ETTİK"Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erol Bulut, "Muharrem, aşure ayındayız. Alanyaspor olarak huzurevindeki büyüklerimizi ziyaret ettik. Onlara aşure ikram ettik, hayır dualarını almaya geldik. Sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. Onlara uzun ömürler diliyorum. Güzel bir ortamda yaşadıklarını gördük. Bizi mutlu etti. Elimizden gelen ne varsa büyüklerimizin yanında olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.'RAKİBİMİZİN ZAAFLARINI BİLEREK ONA GÖRE ÇALIŞIYORUZ'Fenerbahçe maçı hazırlıkları için de konuşan Erol Bulut, "Hazırlıklarımız her maçta olduğu gibi sürüyor. Rakibimizin güçlü yanlarını ve zaaflarını da iyi biliyoruz. Çalışmalarımızı ona göre sürdürüyoruz. Baktığımızda lig birincisi olarak lig ikincisiyle oynuyoruz. Bu konumumuzu vermek istemiyoruz ve var gücümüzle pazartesi günü Fenerbahçe karşısına çıkıp istediğimiz puan ve puanları alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak, hazırlıklarımızı ona göre gerçekleştiriyoruz. Futbolcularımız bunun bilincinde ve o konsantrasyonla çalışıyorlar. Önümüzde birkaç gün daha var. İyi çalışmaya devam edeceğiz. Detaylar maçın skorunu belirleyecek. İnşallah o detaylar bizden yana olur ve istediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu."STRES YOK HEYECAN VAR"Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmalarının üzerlerinde bir stres yaratıp yaratmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Erol Bulut, şöyle dedi:"Stres yaratmıyor ama heyecan her zaman var. Büyük bir takıma karşı oynuyorsunuz. Keşke her hafta büyük takıma karşı maç yapsak, çünkü o maçlarda istek arzu biraz daha farklı oluyor. Rakibimiz iyi bir takım kurdu ama unutmayalım bizim de iyi bir takımız var. Bunu geçen 3 haftada herkese gösterdik. Bunun üzerine de koymak istiyoruz. Elimizde kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil yedekten gelen oyucunlar da ilk 11'deki oyuncuları zorluyor. İyi tarafı da bu. O yüzden takımın performansı yukarı doğru seyrediyor. İnşallah bunu uzun süre devam ettiririz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ziyaretten görüntüler

Erol Bulut'un aşure dağıtması

Erol Bulut'un açıklamaları

Genel detaylar