- Erol Bulut: "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Alanyaspor'da kupa maçı hazırlıkları tamam

ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın sahasında karşılaşacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Süper Lig maçı gibi yarınki maçı da ciddiye alarak kazanıp tur atlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasın maçında konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1'lik skorla berabere ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da yarın İnegölspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman yağmur altında gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık bölümünde turuncu yeşilli ekip ısınma ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. Futbolcular kalan bölümünde ise taktik içerikli çalışmalar antrenmanı tamamladı. İdmana sakalığı bulunan Lokman ve Juanfran katılmadı.

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik skorla berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

"Olmayan bir faulden yediğimiz bir gol var"

Teknik adam Bulut, "Aslında sezon başından beri baktığımızda deplasmanda oynadığımız maçlarla evimizde oynadığımız maçlar arasında farklılıklar var. Evimizde oynadığımız maçlarda hücuma yönelik daha agresif ve istediğimiz gibi oynuyoruz. Deplasman maçlarında bu verimi ise futbolculardan net alamıyoruz. Futbolcularla konuşup nedenlerini öğrenmemiz lazım. Bunu zaten önümüzdeki günlerde yapacağız. Konuşacağımız birkaç arkadaşımız var. Oyunun geneline baktığımızda yakaladığımız 4-5 pozisyon var. Aslında kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii olmayan bir faulden yediğimiz bir gol var. Bu bizi daha çok üzüyor. Rakip baskılı oynadı 2. yarı ama maalesef buna biz izin verdik. Maç esnasında ne kadar futbolcularıma seslenerek önde rakibi karşılayın desek de maalesef futbol psikolojisinde bazen bunlar oluyor. Kendi bölgemizde defans yaparak oyunu koruruz düşünmesi oluyor ama bu böyle değil. Takımı geri çektiğinizde kendi birinci bölgenizde rakibi tutup skoru sabitlemeye çalışırsanız öyle veya böyle bir hatadan gol gelebiliyor. Aslında 3'üncü bölge ve 2'inci bölgede rakibimizi karşılamış olabilseydik zaten o pozisyonda olmazdı. Şansımız vardı söylediğim gibi onları değerlendirmiş olsaydık, bugün burada 3 puan almış bir takım olarak daha farklı konuşurduk. Tabii ki maçı kazanmış olsak bile benim konuşmam takımın performansı ile değişmeyecekti. Sonuçta iyi oynamadığımız bir oyun. Gerçekleri görmeniz lazım. Maçı kazandığınızda bu demek değildir iyi oynayarak maç kazandınız. Bazen iyi oynamayarak maç kazana biliyorsun" dedi.

"Yedek kulübesinde aynı performansı sergileyecek futbolcularımız var"

Kart cezası olan futbolculara da değinen Bulut, sınırda olan 4 futbolcularının olduğunu ifade etti. Bulut, "Ama yedek kulübesinde de oyunu değiştire bilecek ve aynı performansı sergileyecek futbolcularımız var. Cezalıların yerine başkaları oynayacaktır. Onlarda aynı performansı vererek takıma katkı sağlayacaklardır. Evet önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçı var. İkisi de zor maç ama zor maçlara daha iyi konsantre olan bir takımız. Bunu da gösterdik bugüne kadar. İnşallah bu 2 maçta aynı düzeyde konsantrasyonumuzu sağlayıp performansımızı yükselterek devam ederiz. İnşallah umduğumuz gibi olur" diye konuştu.

"Süper Lig maçı gibi yarınki maçı da ciddiye alacağız"

Kupa maçını da değerlendiren Bulut şunları söyledi:

"Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yarın da bunun başlangıcı, bu demek değildir ki rakibimiz İnegölü küçümsüyoruz. İnegöl oynayan iyi bir takım. Süper Lig maçı gibi yarınki maçı da ciddiye alarak kazanıp, tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.