Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi - Son Dakika

Erol Bulut'la rakip olduğunda, "Fenerbahçe böyle oynamaz" diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi

29.04.2021 23:05
Erol Bulut'la rakip olduğunda,

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Ligin ilk devresinde oynanan maçta Erol Bulut'un yönetimine, "Fenerbahçe böyle oynamamalı. Şampiyonluğa böyle gidilmez" diyen Atan, Emre Belözoğlu geldikten sonra Fenerbahçe'nin toparlandığını ve Sarı-Lacivertliler'i beğendiğini ifade etti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yine bir Fenerbahçe karşılaşmasının ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ligin ilk yarısında Erol Bulut'u eleştiren Atan, Emre Belözoğlu'nun yönetimini beğendiğini ifade etti.

İşte Atan'ın açıklamaları:

"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA İYİLERDİ"

"Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 oynanırken ben çok memnun kaldım. Sosa'yı iyi durdurduk, Szalai ve Serdar'ı uzun top atmak zorunda bıraktık.

"DERSLİK BİR OYUN OYNADIK"

Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun kaldı. Ben 11'e 11 oyundan inanılmaz mutlu oldum. Şiddetli pres yaptık. Sosa'yı neredeyse topla buluşturmadık. Stoperleri ve kalecileri uzun paslara yönlendirip, hücum tazeledik. Derslik bir oyun oynadık.

"MESUT'U TUTMASI ŞAŞIRTTI"

Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık.

"ARTIK FENERBAHÇE DAHA İYİ"

Artık Emre Belözoğlu'na hoca demek lazım. Tebrik ediyorum, o geldikten sonra Fenerbahçe daha iyi oynuyor, toparlandılar. Mesut Özil'in ikinci yarı çıkmasını bekliyorduk, Mesut'la devam edilmesi cesur bir karardı

Erol Bulut'la rakip olduğunda, Fenerbahçe böyle oynamaz diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erol Bulut'la rakip olduğunda, 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyen Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu'nun hocalığına övgüler dizdi - Son Dakika Spor


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