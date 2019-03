Erol Bulut: "Lig Asıl Şimdi Başladı"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direkötrü Erol Bulut, ligin asıl şimdi başladığını belirterek, "Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direkötrü Erol Bulut, ligin asıl şimdi başladığını belirterek, "Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla her an değişebilecek bir tablo mevcut" dedi.



Milli arayı kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bulut, "Kampımız oldukça verimli geçiyor. Cuma günü burada bir hazırlık maçı yapacağız. Rakibimiz Ukrayna Süper Ligi'nden. Takımın maç ritminin kaybetmemesi ve sakat oyuncuların yeniden adaptesi adına önem taşıyor bu maç. Burada zaman zaman çift antrenman temposuna çıkan bir süreç yaşıyoruz. Takımdaki son durum gayet iyi. Galatasaray ile oynayacağımız iki maçta bizim için oldukça önemli. Biz iki maçta da en iyi sonuçları almak istiyoruz" dedi.



"Ankaragücü maçı bize kaybettiğimiz özgüveni yeniden kazandırdı"



Bulut, sakatların düzelmesiyle elinin daha da güçlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sakatlıkları bulunan oyuncularımız vardı, bu süreçte onlar da bizimle olma fırsatı buldular. İnşallah Galatasaray maçına kadar özellikle Mina ve Bifouma'yı yetiştiririz. Tabi Ankaragücü maçı bize kaybettiğimiz özgüveni yeniden kazandırdı. Bundan sonra daha iyi bir görüntü ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Bence lig asıl şimdi başladı. Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla her an değişebilecek bir tablo mevcut." - MALATYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hababam Sınıfı Yeniden" Oyuncuları Buluşturdu

Caner Erkin'in Para Koparmakla Suçladığı Asena Atalay'dan Sürpriz Hamle

Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev

MİT Buldu TSK Vurdu