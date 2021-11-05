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Erol Bulut: "Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık" - Son Dakika

Erol Bulut: "Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık"

05.11.2021 23:16
Erol Bulut:

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 galip bitirdikleri Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçta önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 galip bitirdikleri Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir maçta önemli bir 3 puan aldık" dedi. Maç sonu yaşanan ilginç olaylarla ilgili de yorum yapan Bulut, "Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 15'e çıkarırken, Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu bir maçı kazandıklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

"ZOR BİR MAÇTA ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK"

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün zor bir maç oynadık. Bu zor maçta 3 puan aldığımız için mutluyuz. Sahada rakibe göre daha güçlü ve daha iyiydik. Bunun sonucu olarak da maçımızı kazandık. Maça genel olarak baktığımızda bizim için iyi geçti diyebiliriz. Özellikle defans olarak iyi oynuyoruz. Topun bizde kalma süresini daha da arttırmamız gerekiyor. Bu noktalara çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda performansımızı daha da yukarılara çekmeyi düşünüyoruz. Hücum anlamında da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbolda üretmek zordur. Topun arkasında pozisyon almak daha kolay. Çalışmamız, daha sakin ve daha fazla yardımlaşmamız lazım. Bazı şeyler kolay olmuyor. Takımın alıştığı bir sistemi biz biraz daha geliştirmek istiyoruz" dedi.

"GÜNAY BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Performansı ile dikkat çeken kaptan Günay Güvenç ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Günay bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu sezon çok iyi gidiyor. Bugün de çok iyiydi. Takıma çok iyi kaptanlık yapıyor. Performansı da çok iyi. Günay'ın milli takım olayı ile ilgili konuşmak bana düşmez. O konuda yorum yapamam" ifadelerini kullandı.

"MAÇ BİTTİ DEDİLER İÇERİ GİRDİK, TEKRAR BAŞLAYACAK DEDİLER SAHAYA ÇIKTIK"

Maç sonu yaşanan ilginç olaylarla ilgili de yorum yapan Bulut, "Maç bitti dediler içeri girdik, sonra tekrar başlayacak dediler. Biz de çıktık ve dört dakika daha oynadık. Bu bir hata, bu tür şeyler olabilir. Hakem de hata yapabilir. Sonuçta olması gereken ne ise öyle yapmak zorundayız. Bize de öyle talimat verildi. 4 dakika yeniden oynamamız gerekiyordu sahaya çıktık ve oynadık. Bu bir hata hakem de bir insan hata olabilir" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Erol Bulut: Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık

Erol Bulut, Gaziantep, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erol Bulut: 'Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erol Bulut: "Maç bitti dediler içeri girdik, tekrar başlayacak dediler sahaya çıktık" - Son Dakika
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