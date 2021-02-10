- Erol Bulut: "Maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen sonucu alamadık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, kaybetmek istemedikleri bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45. dakikada yaptığımız basit hatadan ve gelen kırmızı kart ve gol bizi eksik bıraktı. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda elimizden geleni yaptık ve 1-1'i yakaladık. Rakibin 96. dakikada yakaladığı bir pozisyon orta yapmak isterken kaleye gelen bir şut oldu" dedi.

"Futbolcuların yorgunluk haline göre tercih yapıyoruz"

Başakşehir maçında kalede Harun'un oynaması ile alakalı soruya cevap veren Bulut, "Futbolcularla alakalı biz bireysel görüşmelerimizi doktorumuzla yapıyoruz. Futbolcuların yorgunluk haline göre yapıyoruz. Altay'ın kaç maç oynadığına bakarsanız sürekli yorgun olan bir Altay vardı. O yüzden Harun'u değerlendirdik" ifadelerini kullandı.