Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi - Son Dakika
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi
14.01.2021 23:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçı sonrası yıldız futbolcu Diego Perotti ile ilgili "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa - ki öyle gözüküyor - oraya bir takviye yapacağız" dedi.
Mücadeleye iki takım da kontrollü başladığını söyleyen Bulut, "Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. Defansımızı iyi yaptık." dedi.
"8 AY KADAR OYNAYAMAYABİLİR"
Basın toplantısında Diego Perotti ile ilgili soruyu yanıtlayan Erol Bulut "Sakatlıklar onu bırakmadı. Ameliyat olacak gibi gözüküyor. 8 ay kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa - ki öyle gözüküyor - oraya bir takviye yapacağız" dedi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.01.2021 00:04:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi - Son Dakika