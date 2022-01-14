Erol Bulut: "Merkezde topu tutamadık" - Son Dakika

Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından konuştu. İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Bulut, "Merkezde topu tutamadık ve golü de burada kaybettiğimiz bir pozisyon sonrasında yedik" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Bugün 3 puan kaybettik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda biraz defansif anlamda yansıttık. Hücumda ise yapamadık. İstediğimiz geçişleri gerçekleştiremedik. İkinci yarıda Beşiktaş'ın üzerimize geleceğini biliyorduk. Topu önde iyi tutamadık ve basit hatalar yaptık. Topu merkezde kullanmamız gerektiğini söylesem de, golü merkezde kaybettiğimiz topla yedik. Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Yakaladıkları ilk pozisyonda golü buldular ve 3 puanı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yenilen golün sebebinin de bireysel olduğunu söyleyen Bulut, "Yerleşim probleminden kaynaklı değildi yediğimiz gol. Vetrih'i merkeze aldık, Tosca da sola geçti. Elimizdeki mevcut oyuncularla bunu yapmamız gerekiyordu. Orada bireysel basit bir hatadan dolayı golü yedik. Kaliteli bir takıma karşı bu geçişi yapamazsanız rakipler de Beşiktaş'ın değerlendirdiği gibi değerlendirir" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/ İHA)