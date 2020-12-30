Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı
30.12.2020 12:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2021 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayınladı.
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Erol Bulut
ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş
ve Marcel Tisserand
, 2021 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayınladı. 2021 yılının herkese mutluluk ve sağlık getirmesini belirten Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand
, 2020 yılından daha iyi geçmesini diledi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılında herkese mutluluk sağlık bol başarılar dilerim. İnşallah herkesin 2021 yılı 2020 yılından daha hayırlı daha başarılı geçer dedi.Sarı-lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Yeni yılda herkese huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. İnşallah 2021 yılı bu yılda yaşadığımız kötülüklerden uzak bir yıl olur hepimiz için. Herkse sevgiler selamlar diye konuştu.
Marcel Tisserand ise Yeni yıl umarım herkes için daha iyi olur. Tüm Fenerbahçelilere sevgilerimi iletiyorum şeklinde konuştu.
- Bulut
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