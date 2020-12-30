Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 12:13
Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2021 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2021 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayınladı. 2021 yılının herkese mutluluk ve sağlık getirmesini belirten Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand, 2020 yılından daha iyi geçmesini diledi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılında herkese mutluluk sağlık bol başarılar dilerim. İnşallah herkesin 2021 yılı 2020 yılından daha hayırlı daha başarılı geçer dedi.Sarı-lacivertli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Yeni yılda herkese huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. İnşallah 2021 yılı bu yılda yaşadığımız kötülüklerden uzak bir yıl olur hepimiz için. Herkse sevgiler selamlar diye konuştu.

Marcel Tisserand ise Yeni yıl umarım herkes için daha iyi olur. Tüm Fenerbahçelilere sevgilerimi iletiyorum şeklinde konuştu.


- Bulut
Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı
Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı
Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Erol Bulut, Yeni Yıl, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu         
11:21
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:55
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı         
09:27
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut, Mert Hakan Yandeş ve Tisserand'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei