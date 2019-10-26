Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik"
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik'

Erol Bulut: "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik"

1 saat önce

- Erol Bulut: "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik"GAZİANTEP - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik" dedi.

- Erol Bulut: "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik"

GAZİANTEP - Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik" dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Son dakikalarda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten Erol Bulut, "Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu buraya gelmeden önce de biliyorduk. Gaziantep ekibi yeni olmasına rağmen iyi bir takım. Biz buradan üç puanla ayrılmak istiyorduk ama son dakikalarda olmayan bir faulden gol yedik ve berabere kaldık. Aslında biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik sonuç çok daha farklı olurdu.Buradan rahat bir galibiyetle dönebilirdik ama olmadı. Fırsatları değerlendiremeyince de işe böyle olmayan bir faulden gol yeyip bir puana razı olduk " ifadelerini kullandı.

Erol Bulut: Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:32 Kaynak: İHA
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