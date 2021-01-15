- Erol Bulut: "Ömer Faruk için elimizden geleni yaptık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut:

"Mert ve Aytaç'ın pozisyonunda VAR'a gitmesi gerekiyordu"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımda ayrılma durumu için kendilerinin ellerinden geleni yaptığını ifade ederken, müsabakanın 90. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Aytaç Kara'nın pozisyonu için ise hakemin VAR'a çağrılması gerektiğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tur atladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Maçın başlangıcına baktığımızda kontrollü bir maç oldu ve sonra açılmaya başladı. İkinci yarı biraz daha hücum anlamında iki takım girişimde bulundu. Duran toptan 1-0 öne geçtik. Bunu da maçın sonuna kadar koruduğumuz için mutluyuz. Tur atladık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Ömer Faruk için elimizden geleni yaptık"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz ile ilgili konuşan Bulut, "Ömer Faruk ile ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gereken bütün durumu Emre Belözoğlu anlattı. Benim burada onunla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Gerçekten yetenekli bir futbolcu. Biz elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

"Mert ve Aytaç'ın pozisyonunda VAR'a gitmesi gerekiyordu"

Maçın 90. dakikasında Mert Hakan'ın Kasımpaşalı futbolcu Aytaç'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart ile cezalandırılması ile ilgili açıklama yapan Erol Bulut, "Mert Hakan profesyonel bir futbolcu. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Canı yanmış olabilir. Aytaç kafasına tekme attı, hakem ve VAR görmedi. O da bizimki de kırmızı kart. Hakemin VAR'a çağrılması gerekiyordu. Orada Hakan bir reaksiyon gösterdi. Bunu yarın kendisiyle konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Perotti'nin yerine takviye yapacağız"

Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile ilgili ise Bulut, "Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma'da yaptıkları ortada. Bize katkı sağlamak için transfer edildi. Sakatlıklar onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gözüküyor. 8 aya kadar uzak kalabilir futboldan. Aramızdan ayrılabilir ve öyle gözüküyor. Oraya bir takviye yapacağız" dedi.