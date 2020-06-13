Erol Bulut: "Penaltı doğru karar" - Son Dakika

Erol Bulut: "Penaltı doğru karar"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

Erol Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Tzavellas'ın eline çarpmasının ardından hakemin VAR'a gidip verdiği penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.


Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "3 aydan sonra oynadığımız ilk maçı maalesef 2-0 kaybettik. Aslında istediğimiz gibi iyi ve baskılı başladık. Pozisyonlarımız oldu. Maalesef değerlendiremeyince futbolda bir kural var; yakaladığınız pozisyonları iyi değerlendiremediğiniz zaman maçtan üzülmüş bir şekilde ayrılıyorsunuz. Bugün öyle bir şey yaşadık. İkinci yarı ilk 15-20 dakika maçın kontrolü bizdeydi. Yaptığımız basit hatalardan, rakip kazandığı kornerden yediğimiz gol oldu. Maçı çevirmeye çalıştık. Penaltı pozisyonu oldu. Penaltı gözüküyor. Tzavellas'ın eline top vurmuş. Hakem doğru karar verdi. 2-0 kaybettik. Bu maçı burada kapatıyoruz. Yarından itibaren Perşembe günkü kupa maçı hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için önemli bir maç. Bugün bu maç burada bitti" diye konuştu.


Hedeflerinin kalan 7 maçta hedeflerinin ligi iyi bir yerde bitirmek olduğunu ifade eden Bulut, "7 maçı maksimum puanla güzel bir yerde tamamlamak. Kupada da finale gidip, kupayı kazanmak" şeklinde konuştu.


3 aydan sonra pandemiden geri dönmenin kolay olmadığını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Biz bugün fiziksel olarak sıkıntı yaşamadık. Mental olarak da sıkıntı göstermiyor, çalışıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Penaltı doğru karar' - Son Dakika Spor
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