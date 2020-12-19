Erol Bulut: "Penaltımız ve golümüz verilmedi" - Son Dakika

Erol Bulut: "Penaltımız ve golümüz verilmedi"

19.12.2020 23:21

- Erol Bulut: "Penaltımız ve golümüz verilmedi" Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltımız ve golümüz verilmedi" dedi.

- Erol Bulut: "Penaltımız ve golümüz verilmedi"

GAZİANTEP - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3-1 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltımız ve golümüz verilmedi" dedi. Erol Bulut, taraftarların istifa beklentisi ile ilgili ise diyecek sözünün olmadığını ve bu durumdan mücadele ederek çıkacaklarını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Kötü gidişat nedeniyle üzgün olduklarını ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Erol Bulut, önümüzdeki süreçte toparlanmaya çalışacaklarını belirtti.

"Penaltımız ve golümüz verilmedi, maçlardaki karar farklılıkları nasıl oluyor anlamıyorum"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün Gaziantep'e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu. İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR'daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum. Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam'ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İstifa beklentisi hakkında diyecek bir şeyim yok"

Özellikle taraftarların istifa beklentisi hakkında konuşan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız" diye konuştu.

Erol Bulut: Penaltımız ve golümüz verilmedi
Erol Bulut: Penaltımız ve golümüz verilmedi
Erol Bulut: Penaltımız ve golümüz verilmedi
Erol Bulut: Penaltımız ve golümüz verilmedi

Erol Bulut, Fenerbahçe, Gaziantep, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Penaltımız ve golümüz verilmedi' - Son Dakika Spor


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