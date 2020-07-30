Erol Bulut: "Pozisyonları değerlendirebilseydik gidişat değişebilirdi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçının ardından, "Biz de birkaç pozisyon bulduk, onları değerlendirseydik gidişat değişebilirdi" dedi. Bulut, Fenerbahçe'de görev alacağına yönelik durum ile alakalı ise birkaç gün içerisinde açıklama yapacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Alanyaspor, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Maça iyi hazırlandık, hem mental hem fiziksel olarak. Öyle bir maç oldu ki, ilk golü atan kupayı kazanacak bir şekilde görüntü çizdi. Golle birlikte Trabzonspor daha çok savunmaya önem verdi. Biz de birkaç pozisyon bulduk, onları değerlendirseydik gidişat değişebilirdi. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti. Futbolda bazen böyle sonuçlar olabiliyor. Trabzonspor'u tebrik ediyorum kupadan dolayı" diye konuştu.

"Fenerbahçe için açıklama yapacağım"

Kendisine yöneltilen Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönündeki soruya cevap veren Bulut, "Bu konuyla ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içerisinde gereken açıklamayı yapacağız. Arkadaşlar biraz daha sabretsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL