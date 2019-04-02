Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Skora Üzülüyoruz"

Erol Bulut: "Skora Üzülüyoruz"

55 dakika önce

- Erol Bulut: "Skora üzülüyoruz" Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "Adımızı finale yazdırmak istiyoruz"İSTANBUL - E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek, sahadan 2-0 galip ayrılacaktık.

- Erol Bulut: "Skora üzülüyoruz"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:
"Adımızı finale yazdırmak istiyoruz"

İSTANBUL - E.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek, sahadan 2-0 galip ayrılacaktık. Bugün burada skora üzülmemiz lazım aslında. İkinci maçı kazanarak adımızı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları pozisyonlara rağmen elde edilen sonuç için üzgün olduklarını belirten Bulut, "Maçtan önce futbolcularıma verdiğim taktiği en iyi uyguladıkları için tebrik ediyorum. Milli takım arasında iyi çalıştık taktik olarak. Bugün burada skora üzülmemiz lazım aslında. Kalemizde hiçbir pozisyon vermedik. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilirsek 2-0 galip ayrılacaktık. Galatasaray'a karşı yine de iyi bir skor. Galatasaray 10 kişi de kalsa baskılı oynamaya çalışıyor. Bir iki pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Bu ayın sonunda ikinci maçı oynayacağız. O maçta yakaladığımız pozisyonları değerlendirip, adımızı finale yazmak istiyoruz" dedi.
"Kamara faydalı olacak"
Kamara'nın performansı hakkında açıklamalarda bulunan Bulut, "Kamara'nın kalitesi belli. Transferin son gününde takıma kattık. Eski kulübünde fazla dakika bulamamıştı. Geldikten sonra ufak bir sakatlık yaşadı. Sivas maçında oynattık ama orada da sakatlandı. Bu onu biraz geri attı onu. Bugün kullanmak istedik. Etkili de oldu. Bundan sonraki haftalarda bize faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.
"Taraftarlar Adem'in üzerine oynuyorlar"
Bir basın mensubunun Adem Büyük'ün saha içindeki agresif tavırları hakkındaki soruya ise Bulun şu cevabı verdi:
"Adem çok tecrübeli bir futbolcu. Kalitesi belli. Onun üzerine rakip taraftar fazla oynuyor. Ligde en çok faul yapılan isimlerden biri Adem. Hakemler de bazen ona yapılan faulleri vermiyor. Onla çok iletişim içindeyiz. O bizim takımımızda yararlı bir oyuncu. Kasımpaşa'da defans yapmazdı bizde iki yönlü oynuyor. Daha fazla gol ve asist yapsa daha mutlu olacağız ama o bizim için önemli bir isim. Sonuna kadar yararlanacağız ondan."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:40 Kaynak: İHA

Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Evkur, Spor
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