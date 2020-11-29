Erol Bulut'tan 2 değişiklik - Son Dakika

Erol Bulut'tan 2 değişiklik

29.11.2020 19:07
Erol Bulut'tan 2 değişiklik, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son lig maçından 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçı 11'ni belirledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son lig maçından 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçı 11'ni belirledi. Geçen hafta yedek soyunun Caner Erkin derbide de kulübe kalırken, sakatlığını atlatan Gökhan Gönül ise 11'de maça başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son lig maçı olan Gençlerbirliği müsabakasının kadrosundan 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçı 11'ni belirledi. Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında 11'de mücadeleye başlayan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, derbide yedek soyunurken, bu ikilinin yerine formayı geçen hafta sağ bekte oyuna başlayan Lemos ve Ozan Tufan aldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yedek soyunan Caner Erkin, derbide de kulübede maça başlarken, hafta içi sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise 11'de müsabakaya çıktı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Valencia'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun, Samatta, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'ün yokluğunda teknik direktör Erol Bulut, derbiye; kalede Altay, savunmada Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, orta alanda Sosa, Gustavo, Pertotti, Pelkas, Ozan ve ilerde de Cisse 11 ile çıktı.

(Güven Mert Ercan/İHA)

Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik
Erol Bulut'tan 2 değişiklik

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Erol Bulut, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bulut'tan 2 değişiklik - Son Dakika Spor


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