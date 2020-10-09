Erol Bulut'tan Azerbaycan halkına destek

Fenerbahçe Teknik Direktörümü Erol Bulut, Azerbaycan'da bir televizyon kanalına bağlanarak destek mesajı verdi.

Erol Bulut, telefonla bağlandığı yayında, "Öncelikle tüm Azerbaycan halkını sevgilerimle, en içten duygularımla selamlamak isterim. Beni yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan, Azerbaycan halkı ile buluşmaktan dolayı mutluyum. Azerbaycan'da bizi sıkı takip eden çok iyi Fenerbahçeliler var, onlara da ayrıca sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Umuyorum ileride sağlıklı günlerde fiziksel olarak da bir araya geliriz ama şu an için birbirimizden uzakta da olsak her zaman yanınızdayız" dedi.

(İHA)