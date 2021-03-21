Erol Bulut'tan çarpıcı eleştiri! Derbide alınan beraberliğin faturasını futbolcularına çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın hücum hattını eleştirdi.

"SON VURUŞLARDA EKSİĞİZ"

Erol Bulut, takımda forvetlerin gol atamama sıkıntısı üzerine, "Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı ve bu güzel bir şey. Ama tabii ki hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Sezon başında aldığımızda doğru kişiler olduğunu düşündük. Evet biraz az olsa da futbolcularımız yine de o gol pozisyonlarına giriyor. Değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyiye gider. Son vuruşlarda eksiğiz. Nedeni daha çok çalışmamız lazım. Son vuruşlarda futbolcularımız konsantre olamıyor. Bunu en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. 10 maç kaldı, harekete geçmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.