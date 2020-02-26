Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri: 'Yazılıp çizilenler...'

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen teknik direktör Erol Bulut, hakkındaki Fenerbahçe söylentileri için de, "Yazılanlara çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim" dedi.



Süper Lig'in 24'üncü haftasının açılış maçında, cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan tek idmanla devam etti. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana tüm oyuncular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular topsuz alanda koşu ve parkur çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise futbolcular iki takıma ayrılarak taktik çalışmayla idmanı tamamladı.



"FENERBAHÇE SÖYLENTİLERİNE KULAK ASMIYORUM"



Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir gazetecinin Fenerbahçe ile isminin anılmasını sorması üzerine, "Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm. O yüzden ben buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim" dedi.



"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALACAĞIMIZ GALİBİYETLE ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"



Beşiktaş maçı hazırlıkları hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve çalışmalarımız da iyi geçiyor. Sadece futbolcularıma bu güveni aktarmaya çalışıyorum. Son 3 maçımızda 1 puan almış olsak da hem kupa hem lig maçları, zor bir yarıştan çıktık. İyi oynadığımız maçları maalesef kaybettik, penaltıyla kaybettik. Hem Sivas maçı, hem Gençlerbirliği maçı olsun iki maçı alabilecek kapasiteye sahip bir takımız. Yeterince gol pozisyonlarına girdik, maalesef değerlendiremedik. İnşallah bu hafta itibarıyla yeni bir çıkışa girmek istiyoruz. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle inşallah başlangıcını yaparız" diye konuştu.



"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ VARDI"



Son maçlarda aldıkları sonuçlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Bulut, şu ifadeleri kullandı:



"Düşüş demeyeyim. İlk yarıda da bir dönem böyle geçti. Konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Çünkü takım gerçekten iyi oynuyor. Zaten istatistiklere baktığınızda da üstün olan taraf bizdik ama istatistikler size galibiyet getirmiyor. Ne kadar istatistikler sizin lehinize olsa da önemli olan gol atmak. Onu atamadığınız zaman maç kazanamıyorsunuz veya puan alamıyorsunuz. Konsantrasyon eksikliği oldu. Onu inşallah bu hafta yapmayız ve istediğimiz 3 puanı alıp galibiyetle devam ederiz."



"HİÇBİR BAHANENİN ARKASINA SAKLANMIYORUM"



Takımdaki sakat ve eksiklik durumu ve Beşiktaş maçına nasıl hazırlandıkları ile ilgili ise Bulut, "Sakatlık durumumuz; şu an iyiyiz. Ufak tefek ağrıları var futbolcuların; Djalma'nın, Salih'in, Ceyhun'un vardı. Siopis aramızda yoktu; orta sahayı son 3 haftada değişken oynamak zorunda kaldık. Yine söylüyorum; ben hiçbir bahanenin arkasına saklanmıyorum. Elimde 25 tane futbolcu var. Bunların 3'ü kaleci, 22 futbolcu var. Elimizdeki futbolcularla sezon sonuna kadar bu savaşın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bunu istediğimiz şekilde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.