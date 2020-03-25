Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:



Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.



