Son Dakika › Spor › Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor
Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
6 saat önce
Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde: Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Erol Bulut'un Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:35
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti