Erol Bulut'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: 'Şans bizden yanaydı' - Son Dakika

Erol Bulut'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: 'Şans bizden yanaydı'

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

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İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

Bu maç seyircileri yanıltmasın. 4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı.

G.SARAY'A 4 GOL ATMAK KOLAY DEĞİL

Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz.

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:34 

Son Dakika Spor Erol Bulut'tan Galatasaray galibiyeti yorumu: 'Şans bizden yanaydı' - Son Dakika Spor
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