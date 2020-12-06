Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Denizlispor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Maçın hakeminde 16 dakikalık bir uzatma beklediğini dile getiren Bulut, "İyi performans gösterdik. 40 dakika 10 kişi oynadık. Bir de hakem sağ olsun, 8 dakika verdi. 16 bekliyordum aslında. Bize de bu nasip oldu. Karşımızda kim olursa olsun, bugün galip gelerek 10 kişiyle neler başarabileceğimizi gösterdik" dedi.

"EVİMİZDE DAHA RAHAT OLMALIYIZ"

Deplasmanda daha rahat oynadıklarını ifade eden Bulut, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz gibi gözüküyor. Kendi evimizde daha rahat olmamız gerekiyor. İçeride takımlar daha çok kapanıyor. Sadece kontratak arıyorlar. Onu da bu maçı çözdüğümüz gibi, gelecek maçları da çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da değerlendiren Bulut, "Herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Direkt önümüzde verilen bir sarı kart var Serdar'a, sonra sarıdan kırmızı. Kafasından seken toptu galiba. İlk başta sarı veriyor, sonra neden sarı kırmızı verdi. Hakemle ilgili bir şey söylemeyeceğim. Oraya beni çekmeyin. Biz hakemlere, pardon sadece genç hakemlere destek vereceğiz" dedi.