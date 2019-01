Erol Bulut'tan Hedef Açıklaması

E. Yeni Malatyaspor 'un Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın hedefleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Hiçbir zaman Avrupa 'dan ya da şampiyonluktan bahsetmediğini söyleyen Bulut, gidişatın her zaman istenen doğrultuda gitmeyebileceğini dile getirdi.Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un Teknik Patronu Erol Bulut, Antalya 'daki devre arası kamp çalışmaları, transferde takıma katılan ve takımdan ayrılan futbolcular, yapılması planlanan transferler, takımın hedefleri, ilk yarıdaki performansları ve ikinci yarıdaki beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu."Transferlerin en kısa sürede katılmasını bekliyoruz"Ligin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, "Eksik her zaman var. Defans ve hücum anlamında eksikliklerimiz oluyor. Bunlar olacak ki şuan ki kamp dönemimizde bunları düzeltelim. Biz de onun üzerine çalışıyoruz. Biz, ilk yarıda defans anlamında çok güzel işler yaptık. Şuan ligimizde en iyi ikinci defansa sahip olan takımız. En az gol yiyen ikinci takımız, ikinci yarıda da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Hücum anlamında da herkes bizi ne kadar çok defans oynayan bir takım olarak görse de şuan attığımız 26 gol var. Ligde ilk yarı itibariyle de en çok gol atan beşinci takımız. O anlamda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni gelecek takviyelerle, hücum anlamında yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Hücum anlamında yapacağımız 2 ve ya 3 transfer daha var. Onlar inşallah en kısa sürede aramıza katılacak" dedi."Anadolu takımları üzerine koyarak gidiyor"Bulut, Anadolu takımlarının performanslarına ilişkin, "İlk yarıda ilginç sonuçları biz ve diğer Anadolu takımları elde etti. Bu makasın daraldığını gösterir. Tabi İstanbul takımlarının o eski performansları olmasa da Anadolu takımları üzerine koyarak gidiyor. İyi transferler yapıyorlar. Buna direnç gösteriyorlar. İstanbul takımlarıyla ekonomi anlamında yarışamıyorlar, ellerinde olan bütçeyle en iyisini yapmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu."Hücum bölgesine 3 transfer yapacağız"Takımdan Sadık ile Boutaib'in ayrılmasına da değinen Bulut, " Futbol böyle, iyi olan, ön plana çıkan futbolculara talep gelir. Talep kulübün menfaatleri doğrultusundaysa, futbolcuya izin verirler ama onların yerine alınacak futbolcunun hazır olması gerekiyor. Bunları biz daha önceden bildiğimizden dolayı zaten hazırlıklarımızı ben ve ekibim yaptık. Transfer komitemiz ve yöneticilerimize 5-6 haftadan önce listemizi verdik. O hazırlığımızı yaptık. Yöneticilerimize kalan taraf, bu transferleri en kısa sürede gerçekleştirmek. Şuan Mustafa Akbaş , Robin Yalçın, Barış Alıcı ve Yiğithan Güven transferlerini gerçekleştirdik. Yiğithan şuan sakat, mart ortasında bize katılacak. Menüsküs yırtığı vardı, ameliyat oldu. Onun bize katılması biraz uzun sürecek. Alacağımız 3 transfer daha var. Onları da hücum bölgesine düşünüyoruz. Bununla ilgili de yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Transferde biraz geç kalındı. İstediğiniz her şey öyle gitmeyebiliyor. En kısa sürede takviyelerin yapılmasını umut ediyorum" diye konuştu."Robin Yalçın'ı istiyordum"Bulut, yeni transferlerle ilgili, "Robin Yalçın ile geçen sene devre arasında da ilgilendim. Çaykur Rizespor ile sözleşmesi vardı. O zaman kendisiyle görüşüp gelmesini istemiştim. O zaman gerçekleşmedi, şimdi nasip oldu. Almanya 'da oynadı, sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu, aramıza katıldı. Hem ön libero hem de ihtiyaç olduğunda stoper oynayabilen bir arkadaşımız. Mustafa Akbaş Trabzonspor 'da oynadı. Sol stoper mevkisinde oynuyor. Çok ihtiyaç duyduğum sol bek pozisyonunda da zaman zaman oynayabilir" dedi."İkinci yarı zorlu geçecek"Sezon başında ilk 10 hedefini söylediğini ancak konum gereği ilk 6'nın içerisinde yer bulmak istediklerini dile getiren Bulut, "Şuanda averajla üçüncü sıradayız. Sezon başı hedefimizin ilk 10 olduğunu söyledim. Şuandaki konumumuz itibariyle ilk 6'nın içerisinde kendimize yer bulmak istiyoruz. Tabi bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Ligin ikinci yarısında ilk 7-8 haftamız zor geçecek. Söylediğim gibi ön bölgeye 3 takviye geldiğinde, onların uyum süreci, bizim diğer futbolcularımızın gidişatı bize 7 haftadan sonra nerede seyredeceğimizi daha net göstermiş olacak" şeklinde konuştu."Mavis'i ben istemedim"Bulut, medyada sıkça adları geçen Vidar ve Mavis ile ilgili, "Vidar ile ilgilendik. Ama şuan kapandı çünkü o transfer gerçekleşmeyecek gibi gözüküyor. Mavis bana soruldu ama benim istediğim doğrultuda, o düzeyde bize şuan istediğim şekilde katkı yapacağını düşünmediğimden dolayı o da arka plana atılmış oldu. Onun önünde görüştüğümüz ve bize daha etkili olabilecek başka arkadaşlar var. Onlarla ilgili yönetimimiz girişimlerini sürdürüyor" açıklamasında bulundu."Var olmasaydı sıralama farklı olabilirdi"Bulut, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de uygulanmaya başlayan VAR sistemiyle ilgili olarak, "VAR sistemi genel olarak baktığımızda evet Anadolu takımlarına yaradı. Hakemlerimiz daha adaletli kararlar vermeye çalışıyor. Hemen çaldığı düdükle bu sonuçlanmıyor, gidip izleme imkanı oluyor. Ondan sonra karar değiştirebiliyorlar. Biz, bu sezon ligin ilk haftasında Göztepe'ye karşı bunu yaşadık. Mina'nın golü, rakibe verilen kırmızı kart ve iptal olan bir gol vardı. Daha adaletli bir lig oluyor. VAR olmasaydı, şuan sıralama çok farklı olabilirdi. Ama VAR sistemiyle ilgili de zaman zaman hatalar yapılabiliyor. Sistem daha yeni, biz uyum sağlamaya çalışıyoruz, hakemlerimiz de aynı şekilde. Herkes bu alışma sürecinin içerisinde yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."Hedef ilk 6"Bulut, Anadolu'dan şampiyon çıkar mı sorusuna, "Biz adımlarımızı tek tek atalım. Bence bu daha iyi olur. Hiçbir zaman Avrupa'dan ya da şampiyonluktan bahsetmedim, etmeyeceğim de çünkü zamanında ben ilk 10 içerisinde olmak istiyorum dediğimde, herkes 'hocam daha iyisi olsun' dedi. Daha iyisi olursa daha iyi olur. Şimdi ilk 6 hedefini söylüyorum, bu 7'de, 8'de olabilir. Sonuçta gidişata bağlı, her zaman istediğin doğrultuda gitmeyebilir. Çünkü yeni gelen futbolcuların adaptasyonu, uyum süreci uzun sürebiliyor. Rakipler size daha farklı hazırlanacaklar çünkü oynadığınız futbolu biliyorlar. Maçlar daha kontrollü geçecek. O yüzden ilk 6 içerisinde olmak istiyoruz ama bu 6, 3, 7, 8 olur" cevabını verdi.Ziraat Türkiye Kupasında gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini kaydeden Bulut, "Finalse final. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İnşallah final olur. Önümüzdeki süreçte kupa maçlarına yedek ağırlıklı çıkacağım. Ondan sonraki sürece de bakacağız" diye konuştu. - MALATYA