Erol Bulut'tan 'İstifa' Açıklaması
1 saat önce
muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.
muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.
Öte yandan, Yeni Malatyaspor yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:30 Kaynak: DHA
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