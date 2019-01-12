Erol Bulut'tan 'İstifa' Açıklaması

muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.

muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.



Öte yandan, Yeni Malatyaspor yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.



- Malatya

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