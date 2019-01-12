Son Dakika Haberleri: Erol Bulut'tan 'İstifa' Açıklaması

Erol Bulut'tan 'İstifa' Açıklaması

1 saat önce

muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.

Erol Bulut'tan 'İstifa' Açıklaması, System.String[]
muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı medya organlarında çıkan 'istifa' haberleri doğru değil" dedi.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor yönetiminin de konuyla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:30 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Spor
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