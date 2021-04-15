Erol Bulut'tan yalanlama

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, dün kendisi hakkında çıkan, Volkan Demirel ile birlikte işletme açtıkları yönündeki haberi yalandı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Volkan Demirel ile birlikte bir kasap dükkanı açtıkları yönündeki çıkan haberleri yalanladı. Bulut, yaptığı açıklamada, "Hakkımda bazı basın yayın organlarında yer alan eski çalışma arkadaşım Volkan Demirel ile ortak olduğumuz haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL