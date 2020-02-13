Erol Bulut: "Turu geçtiğimiz için mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Turu geçtiğimiz için mutluyuz' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "Turu geçtiğimiz için mutluyuz"

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından turu geçip yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Erol Bulut:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçının ardından turu geçip yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçı 2-0 kazandığı için adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün burada turu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamadık. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir Galatasaray'a karşı mücadele verdik. Maç 1-1 iken 2-1'i yakalama şansımız oldu. 3-1 iken ikinci golü yakalama şansımız oldu. 3-1 olduktan sonra işler zorlaştı. Futbolda panik olabiliyor. 90 dakikaya baktığımız zaman oyuncularımız elinden geleni yaptı. Turu atladığımız için mutluyuz" diye konuştu


Mental yorgunluğun olabileceğini ifade eden Bulut, "Erken golü yeyince futbolcularda panik başlıyor. Galatasaray bizden iyi oynadı. Biz istediğiniz oyunu maçın başından beri gerçekleştiremedik. Yakaladıklarımızın birkaçından birini değerlendirdik. Galatasaray daha iyi değerlendirdi. 3-1 bitti. 2-0 ilk maçı almamızın rahatlığı vardı" şeklinde konuştu.


Sezona iyi başladıklarını ve ilk yarıyı da güzel tamamladıklarını hatırlatan Erol Bulut, "İkinci yarıya güzel devam ediyoruz. Bugüne kadar şampiyonluktan bahsetmedim. Bizim hedefimiz ilk 8 içerisinde olabilmek. Geçen seneden daha iyi olmak. Sezon sonunda ne olacak. Şu an kestiremeyiz. İnşallah iyi bir yerde sonuçlandırırız. İki kulvarda da en iyisini yapmak istediğimizi hep söyledim. Sonuna kadar götürmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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