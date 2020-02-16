Erol Bulut: "Ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Erol Bulut: 'Ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu' - Son Dakika Spor

Erol Bulut: "Ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu"

7 saat önce

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0'lık skorla mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılabiliyorsunuz. Bugün olduğu gibi ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu" dedi.

Erol Bulut:

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0'lık skorla mağlup olan Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılabiliyorsunuz. Bugün olduğu gibi ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya 3 puan almak için çıktıklarını söyledi.


"Nitekim maçı kaybettik"


Bulut, "İlk yarıda her şey istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda aslında yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, ikinci yarıda bu kadar sıkıntı çekmezdik ve kontrataktan yakalandığımız birkaç pozisyon var. Nitekim rakip de o kontrataktan bir gol attı. Ondan sonra zaten işimiz zorlaşmaya başladı. 10-15 dakika 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık, Djalma Campos'un arka adalesinde bir sorun oldu ama önemli olan yakaladığımız pozisyonları değerlendiremememiz. Onları değerlendiremediğiniz zaman zaten işiniz biraz zorlaşıyor. Bugün, öyle bir gündü ama biz bugüne kadar bildiğimiz yolda çok iyi işler yaptık. Hem kupada olsun hem ligde olsun böyle maçlar maalesef olabiliyor ama bundan ders çıkarmamız lazım. Önümüzde yeterince maç var, bu hatalarımızı düzeltmek için. İnşallah önümüzdeki maçlarda bu hataları bir daha yapmayız. Çünkü hücum yaparken de tedbiri elden bırakmamız lazım ne olursa olsun. Ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılabiliyorsunuz. Bugün olduğu gibi ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu. Nitekim maçı kaybettik" dedi.


Kadroda yer almayan oyuncuları sorulması üzerine cevap veren Bulut, şunları söyledi:


"Zaten Siopis ve Salih sakatlıklarından dolayı yoktu. N'Sakala'nın ise bugün ilk 11'de oynanamamasının nedeni son oynadığı performansından dolayı." - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Malatyaspor'u 1-0 yendi
Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın sahibi oldu Malatyaspor Başkanı isyan etti: VAR'a neden gidilmiyor Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut: "Ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]