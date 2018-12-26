Son Dakika Haberleri: Erol Bulut, Umre'ye Gitti

Erol Bulut, Umre'ye Gitti

2 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre'ye gitti.

Erol Bulut, Umre'ye Gitti, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre'ye gitti.

2 sezon önce Abdullah Avcı'nın teknik ekibinden ayrılarak E. Yeni Malatyaspor'un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut'lu E. Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor'un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.

Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Umre, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı

Fulham, Beşiktaş'ın Hırvat Oyuncusu Domagoj Vida'yı Transfer Etmek İstiyor Spor Toto 1. Lig Ekibi Elazığspor'a Kayyum Atandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:06:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erol Bulut, Umre'ye Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]