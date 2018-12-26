Erol Bulut, Umre'ye Gitti
2 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre'ye gitti.
Evkur Yeni Malatyaspor
'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte Umre
'ye gitti.
2 sezon önce Abdullah Avcı
'nın teknik ekibinden ayrılarak E. Yeni Malatyaspor'un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut'lu E. Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor
'un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi.
Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 Kaynak: İHA
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