Son Dakika Haberleri: Erol Bulut Umreye Gitti

Erol Bulut Umreye Gitti

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte umreye gitti.

Erol Bulut Umreye Gitti, System.String[]
Evkur Yeni Malatyaspor'un başında 2 sezondur yakaladığı istikrarlı performansla adından söz ettiren başarılı Teknik Direktör Erol Bulut, ailesiyle birlikte umreye gitti. 2 sezon önce Abdullah Avcı'nın teknik ekibinden ayrılarak E. Yeni Malatyaspor'un başına geçen genç teknik adam, kısa sürede takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla kendini ispatlamıştı. Ligin ilk yarısını başarılı bir sıralamada tamamlayan Erol Bulut'lu E. Yeni Malatyaspor, devreye Trabzonspor'un ardından averajla 29 puanla 3. sırada girdi. Bulut, 10 günlük devre arasında ailesiyle birlikte kutsal toprakların yolunu tuttu.

(Mehmet Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Güncel
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