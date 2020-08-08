Erol Bulut'un amacı yere sağlam basan bir Fenerbahçe! - Son Dakika

Erol Bulut'un amacı yere sağlam basan bir Fenerbahçe!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Teknik direktörler arasında son dönem yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Erol Bulut'un gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin futbol anlayışında da çok köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor.

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Spor Arena/ Süleyman ARAT - Teknik direktörler arasında son dönem yıldızı parlayan isimlerin başında yer alan Erol Bulut'un gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin futbol anlayışında da çok köklü değişiklikler yaşanması bekleniyor. Son iki yıldır savunma zafiyetlerine bir türlü çözüm üretemeyen ve tüm hedeflerinden bir bir uzaklaşarak taraftarını üzen Fenerbahçe, Erol Bulut'la birlikte daha derli toplu, ne istediğini bilen, şuursuzca saldırmak yerine defans emniyetini önemseyip öncelikle gol yememeyi hedefleyen bir takım hüviyetine bürünecek gibi görünüyor.

Kocaman gibi sağlam savunma

Oynattığı futbolla Aykut Kocaman gibi tedbirli oynayan ve önce gol yememeyi hedefleyen bir oyun anlayışını sahaya yansıtması beklenen Bulut'un takımından istediği ilk hedef sorumluluk bilinciyle sahada dizilmek, çok çalışmak, az hata yapıp az gol yemek. Bugün saat 17.30'da Samandıra'da yeni ekibiyle ilk antrenmanını yapacak olan Erol Bulut'un futbolcularına bu isteklerini iletmesi bekleniyor.

Gelişen bir takım yapısı

Bol transferlerle takıma yıldız oyuncular getirilse de Erol Bulut'un ana felsefesi çok çalışan ve sürekli gelişen bir takım yaratmak olduğu biliniyor. Gerek Malatya'da gerek Alanya'da birlikte çalıştığı ve başarısının gizli kahramanı olarak gösterilen Yunan kondisyoner Pantelis Pantelepoulos'la Fenerbahçe'ye de antrenmanlarda sıkı çalışma ve bunun meyvelerini sahada toplama anlayışını getirmesi bekleniyor. Pantelepoulos, antrenmanlardaki ciddiyeti, futbolcularına göz açtırmayan antrenman anlayışı ve otoriter yapısıyla tanınıyor.

İletişim, taktik ve disiplinden taviz yok

Çalıştırdığı takımlarda yaptığımız araştırmalarda Erol Bulut'un oyuncularını teknik-taktik zekasıyla etkilerken futbolcularla kurduğu arkadaşlık ilişkileriyle başarısını perçinlediği göze batmakta. Bütün kadroyla arkadaş gibi olan ve müthiş bir iletişim başarısı ortaya koyan Bulut'un ağır antrenman ve disiplin konularını Yunanlı kondisyoner Pantelepoulos'a bıraktığı, bunda da çok büyük bir başarı elde ettiği görülüyor.

Sürekli olarak kendini geliştiriyor

Dünya futbolunu yakından takip eden Erol Bulut'un sürekli maç izlediği, kendi takımının daha önce oynadığı karşılaşmaları da defalarca izleyerek hataları ve başarıları masaya yatırdığı, futbolculuk döneminde çalıştığı Carlos Alberto Parreira, Joachim Löw, Otto Baric, Felix Magath, Trond Sollied, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı gibi teknik adamlardan öğrendiklerini harmanlayıp geliştirdiği biliniyor.

Fenerbahçe, Erol Bulut, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 07:36

Son Dakika Spor Erol Bulut'un amacı yere sağlam basan bir Fenerbahçe! - Son Dakika Spor
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