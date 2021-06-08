Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Erol Bulut transfer için buluştu. Birçok futbolcu isminin gündeme geldiği Gaziantep FK'da forvet adayları olarak Mame Thiam ve Papiss Cisse ön plana çekti.
Yönetim, bu isimlere sıcak bakarken Erol Bulut da harekete geçti. Bulut, Alanya'dan ve F. Bahçe'den eski öğrencisi olan Cisse ile görüşme gerçekleştirdi. Cisse, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Gaziantep formasını giyecek.
Mame Thiam'ın ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Valencia dışında eldeki tüm forvetlerle yolları ayırması bekleniyor. Thiam'ın kiralama formülü ile ayrılması gündemde. Ancak iki tarafın da çıkarını koruyacak makul bir bonservis bedeli ya da takasla ayrılabilir.
Son Dakika › Spor › Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor - Son Dakika Spor