Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor

ATM'deki açığı fark eden 4 uyanık, 625 bin liralık vurgun yaptı

Gaziantep Futbol Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Erol Bulut transfer için buluştu. Birçok futbolcu isminin gündeme geldiği Gaziantep FK'da forvet adayları olarak Mame Thiam ve Papiss Cisse ön plana çekti.

CISSE İLE GÖRÜŞTÜ

Yönetim, bu isimlere sıcak bakarken Erol Bulut da harekete geçti. Bulut, Alanya'dan ve F. Bahçe'den eski öğrencisi olan Cisse ile görüşme gerçekleştirdi. Cisse, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Gaziantep formasını giyecek.

THIAM'DA ÜÇ FORMÜL

Mame Thiam'ın ise Fenerbahçe ile olan sözleşmesi devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Valencia dışında eldeki tüm forvetlerle yolları ayırması bekleniyor. Thiam'ın kiralama formülü ile ayrılması gündemde. Ancak iki tarafın da çıkarını koruyacak makul bir bonservis bedeli ya da takasla ayrılabilir.