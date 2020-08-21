Erol Bulut'un gözdesi Dimitrios Limnios

Niki Volos altyapısında yetiştikten sonra Atromitos'a geçti. 2017'de ise 900 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'a transfer oldu. Genç oyuncu Yunanistan Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. (TRT Spor)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:10

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