Erol Bulut'un gözdesi Dimitrios Limnios

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dimitrios Limnios için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi.
Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak. Limnios geçen sezon PAOK formasıyla 43 maça çıkarken 6 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
DIMITRIOS LIMNIOS KİMDİR?
Niki Volos altyapısında yetiştikten sonra Atromitos'a geçti. 2017'de ise 900 bin euro bonservis bedeliyle PAOK'a transfer oldu. Genç oyuncu Yunanistan Milli Takımı formasıyla 5 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. (TRT Spor)