Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'ndan ayak tenisi mücadelesi

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu, ayak tanesi müsabakasında aynı takımda yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sportif direktör Emre Belözoğlu, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ve antrenör Mehmet Aurelio ayak tenisi oynadı. Bulut ile Belözoğlu'na Şahin ile Aurelio rakip oldu. Müsabakayı Erol Bulut ve Emre Belözoğlu takımı kazanırken, maçın sonunda teknik heyet basın mensuplarına poz verdi. - İSTANBUL