Üye Girişi
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz - Son Dakika

Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz

19.08.2021 19:50
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz, System.String[]

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük karşılaşmasında yapılan hataların üzerine gidilerek eksikliklerin tamamlandığını ve cumartesi Kalyon Stadyum'da oynanacak maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük karşılaşmasında yapılan hataların üzerine gidilerek eksikliklerin tamamlandığını ve cumartesi Kalyon Stadyum'da oynanacak maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi. Bulut, futbolcuların antrenmanlı ve morallerinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş müsabakasında daha az hataya yer verip yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz" dedi.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında oynadığı Karagümrük maçında 3-2 mağlubiyet almasının ardından cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması için maç hazırlıklarını sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Maxim ve Kana Biyik ise antrenmana katılım sağlayamadı.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ YAPTIĞIMIZ HATALARIN ÜZERİNE ÇALIŞTIK"Gaziantep, Karagümrük maçında istenilen başarının elde edilemediğini söyleyen Bulut, yapılan takım içi hataların tespit edildiğini ve Beşiktaş karşılaşmasında bu hatalara yer verilmeyeceğini söyledi.Bulut, takımın moralinin yerinde olduğunu söyleyerek Beşiktaş karşılaşmasında sahaya antrenmanlı ve moralli olarak çıkılacağını belirtti ve "Geçtiğimiz hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Karagümrük maçımızda ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Ona rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Maalesef futbolda bireysel hatalar yaparsanız rakip sizi cezalandırıyor. Biz karşı takımı cezalandıramadık. İkinci yarı maalesef bir kişi eksik oynamamıza rağmen ikinci yarıdan mutlu oldum. Futbolcular 10 kişi oynamasına rağmen pozisyonlar da bulması ve gol atmamıza karşın 3-2 mağlup olduk. O maçta yaptığımız hataların üzerine çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş müsabakasında daha az hataya yer verip yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi."BİRKAÇ YENİ TRANSFERİMİZ BU HAFTA TAKIMIMIZDA DAHA YER ALACAK"Bulut, transferler konusunda bu yıl tüm ligde ve Avrupa'da sorunlar yaşandığına dikkat çekerek sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına çalışıldığını belirtti.Gaziantep Futbol Kulübü'ne bu hafta birkaç oyuncunun daha alınacağını söyleyen Bulut, "Transferler maalesef bu sene hızlı bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Tek bizde değil bütün ligde ve Avrupa'da. Alabildiğimizi hızlı bir şekilde almaya çalıştık. Bu hafta iki arkadaşımız aramıza katıldı. Tahmin ediyorum ki birkaç gün içinde birkaç arkadaşımızı daha aramıza katacağız" dedi. Bulut, Gaziantep'in geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Beşiktaş'a karşı oynayacağını söyleyerek gerçekleştirilecek maçta istenilen pozisyonların yakalanarak puan alınmasının hedeflendiğini söyledi."TARAFTARLARIMIZDAN AŞI KONUSUNDA DUYARLILIK BEKLİYORUZ"Bir buçuk yıl süreden sonra ilk defa taraftar ile sahaya çıkılacağını söyleyerek aşı konusunda taraftarların duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Aşı sorunu maalesef var gibi gözüküyor. Taraftarımıza söyleyeceğim en önemli şey aşılarını en kısa zamanda olup stadyumu doldurmalarıdır.  Bir buçuk yıldır maalesef taraftarsız oyun oynuyoruz. Bu da futbolcularımız için dezavantaj. Umarım çok sayıda taraftarımız stadyumda olur ve takımımızı en iyi şekilde desteklerler" açıklamalarına yer verdi."ALEXANDRU MAXİM SAKATLIĞI DOLAYISIYLA BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA SAHADA YER ALAMAYACAK"Alexandru Maxim'in sakatlık durumunun sürdüğünü ve Gaziantep - Beşiktaş karşılaşmasında oyuncunun sahada yer alamayacağını söyleyen Bulut, "Alexandru Maxim maalesef bu maçta bizimle olamayacak. Ayağındaki kırık yüzde 70 seviyesinde kaynamış gibi gözüküyor. Milli maç arasından sonra umuyoruz ki yine bizimle olacak. Yine pandemiden dolayı bir takım sorunlarımız da oldu. Ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkıyoruz maçı en iyi şekilde atlatıp sonuç almak istiyoruz" ifadelerine yer verdi."KANA BİYİK İÇİN KULÜP OLARAK BİR SONUCA VARACAĞIZ"Bulut, Kana Biyik ile ilgili yaptığı açıklamasında takımın izni dışında Fransa'da geçirdiği süre için ceza alacağını söyledi.

Takım içi disiplinin sağlanması için katı kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek Kana Biyik ile ilgili bir sonuca varılacağını aktaran Bulut, "Kana-Biyik ile ilgili açıklamamı yaptım. Kendisine de her zaman yakın oldum. Sürekli kendisi ile konuştuk. Hep iyi niyetli olduk. Ancak karşı taraftan iyi niyet göremedik. O yüzden gereken yapılacak. Cezası olacak. Kulüpteki ceza maddeleri belli. Bizim istemediğimiz şekilde Fransa'ya gidip orada bir hafta on gün süre geçirmesinin bir karşılığı olacak. Önceki senelerde burada futbolcular elini kolunu sallayarak hareket edebiliyorlardı ancak bu sene öyle olmayacak. Bu sorunla ilgili de bir sonuca varacağız" diye konuştu.

Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz
Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz

Karagümrük, Erol Bulut, Cumartesi, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak 20:19 Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor 19:45 Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz 19:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu 18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 18:14 Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 17:16 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor         
20:33
Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak         
20:12
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem         
19:38
Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor         
18:56
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:48
Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın         
17:55
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 20:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement