Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük karşılaşmasında yapılan hataların üzerine gidilerek eksikliklerin tamamlandığını ve cumartesi Kalyon Stadyum'da oynanacak maçta puan almayı hedeflediklerini söyledi. Bulut, futbolcuların antrenmanlı ve morallerinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş müsabakasında daha az hataya yer verip yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz" dedi.

Gaziantep FK, ligin ilk haftasında oynadığı Karagümrük maçında 3-2 mağlubiyet almasının ardından cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması için maç hazırlıklarını sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı siyahlı oyuncular ısınma hareketleri, koşu, kısa pas çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Maxim ve Kana Biyik ise antrenmana katılım sağlayamadı.

"KARAGÜMRÜK MAÇINDAKİ YAPTIĞIMIZ HATALARIN ÜZERİNE ÇALIŞTIK"Gaziantep, Karagümrük maçında istenilen başarının elde edilemediğini söyleyen Bulut, yapılan takım içi hataların tespit edildiğini ve Beşiktaş karşılaşmasında bu hatalara yer verilmeyeceğini söyledi.Bulut, takımın moralinin yerinde olduğunu söyleyerek Beşiktaş karşılaşmasında sahaya antrenmanlı ve moralli olarak çıkılacağını belirtti ve "Geçtiğimiz hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Karagümrük maçımızda ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Ona rağmen yakaladığımız pozisyonlar vardı. Maalesef futbolda bireysel hatalar yaparsanız rakip sizi cezalandırıyor. Biz karşı takımı cezalandıramadık. İkinci yarı maalesef bir kişi eksik oynamamıza rağmen ikinci yarıdan mutlu oldum. Futbolcular 10 kişi oynamasına rağmen pozisyonlar da bulması ve gol atmamıza karşın 3-2 mağlup olduk. O maçta yaptığımız hataların üzerine çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Beşiktaş müsabakasında daha az hataya yer verip yakaladığımız pozisyonları gol olarak değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi."BİRKAÇ YENİ TRANSFERİMİZ BU HAFTA TAKIMIMIZDA DAHA YER ALACAK"Bulut, transferler konusunda bu yıl tüm ligde ve Avrupa'da sorunlar yaşandığına dikkat çekerek sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına çalışıldığını belirtti.Gaziantep Futbol Kulübü'ne bu hafta birkaç oyuncunun daha alınacağını söyleyen Bulut, "Transferler maalesef bu sene hızlı bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Tek bizde değil bütün ligde ve Avrupa'da. Alabildiğimizi hızlı bir şekilde almaya çalıştık. Bu hafta iki arkadaşımız aramıza katıldı. Tahmin ediyorum ki birkaç gün içinde birkaç arkadaşımızı daha aramıza katacağız" dedi. Bulut, Gaziantep'in geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Beşiktaş'a karşı oynayacağını söyleyerek gerçekleştirilecek maçta istenilen pozisyonların yakalanarak puan alınmasının hedeflendiğini söyledi."TARAFTARLARIMIZDAN AŞI KONUSUNDA DUYARLILIK BEKLİYORUZ"Bir buçuk yıl süreden sonra ilk defa taraftar ile sahaya çıkılacağını söyleyerek aşı konusunda taraftarların duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Aşı sorunu maalesef var gibi gözüküyor. Taraftarımıza söyleyeceğim en önemli şey aşılarını en kısa zamanda olup stadyumu doldurmalarıdır. Bir buçuk yıldır maalesef taraftarsız oyun oynuyoruz. Bu da futbolcularımız için dezavantaj. Umarım çok sayıda taraftarımız stadyumda olur ve takımımızı en iyi şekilde desteklerler" açıklamalarına yer verdi."ALEXANDRU MAXİM SAKATLIĞI DOLAYISIYLA BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDA SAHADA YER ALAMAYACAK"Alexandru Maxim'in sakatlık durumunun sürdüğünü ve Gaziantep - Beşiktaş karşılaşmasında oyuncunun sahada yer alamayacağını söyleyen Bulut, "Alexandru Maxim maalesef bu maçta bizimle olamayacak. Ayağındaki kırık yüzde 70 seviyesinde kaynamış gibi gözüküyor. Milli maç arasından sonra umuyoruz ki yine bizimle olacak. Yine pandemiden dolayı bir takım sorunlarımız da oldu. Ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkıyoruz maçı en iyi şekilde atlatıp sonuç almak istiyoruz" ifadelerine yer verdi."KANA BİYİK İÇİN KULÜP OLARAK BİR SONUCA VARACAĞIZ"Bulut, Kana Biyik ile ilgili yaptığı açıklamasında takımın izni dışında Fransa'da geçirdiği süre için ceza alacağını söyledi.

Takım içi disiplinin sağlanması için katı kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek Kana Biyik ile ilgili bir sonuca varılacağını aktaran Bulut, "Kana-Biyik ile ilgili açıklamamı yaptım. Kendisine de her zaman yakın oldum. Sürekli kendisi ile konuştuk. Hep iyi niyetli olduk. Ancak karşı taraftan iyi niyet göremedik. O yüzden gereken yapılacak. Cezası olacak. Kulüpteki ceza maddeleri belli. Bizim istemediğimiz şekilde Fransa'ya gidip orada bir hafta on gün süre geçirmesinin bir karşılığı olacak. Önceki senelerde burada futbolcular elini kolunu sallayarak hareket edebiliyorlardı ancak bu sene öyle olmayacak. Bu sorunla ilgili de bir sonuca varacağız" diye konuştu.