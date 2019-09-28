Son Dakika Haberleri: Erol Bulut: "Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz"
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Erol Bulut: "Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz"

18 dakika önce

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Yeterince gol pozisyonu yakaladık.

Erol Bulut:

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikasını çıkardıkları zaman istedikleri doğrultuda bir maç olduğunu söyledi.


"3 maçlık gol pozisyonu yakaladık"


Bulut, "Maçın ilk 4 dakikasına istedikleri gibi konsantre olamadık ama golü yedikten sonra uyandık. 85 dakika tek kale, hemen hemen tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık, diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik. 32 tane orta yaptık. Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bunları yakaladık. Maalesef değerlendiremedik doğruları yapmaya çalıştık. Futbolcularımı golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstererek 3 puan alarak sevinç yaşarız" dedi. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:38 Kaynak: İHA
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